Эрдоган: Турция ни за что не поступится своими правами в близлежащих морях

Турция полна решимости сделать все необходимое для обеспечения своих прав в Черном, Эгейском и Средиземном морях.

Об этом заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

"Мы не пойдем на компромисс в отношении того, что принадлежит нам... Мы полны решимости сделать все необходимое", - заявил Эрдоган.

Президент Турции, выступавший на мероприятии, посвященном военной победе турок-сельджуков над Византийской империей в XI веке при Малазгирте, сделал прямое предупреждение Греции.

"Если [Греция] хочет заплатить цену, пусть приходит и встретится с нами. Если у них не хватит смелости для этого, они должны оставаться в стороне от нас", - заявил Эрдоган.

"Греция, недостойная даже византийского наследия, отказывается учитывать уроки истории и ведет себя как хулиган в Средиземноморье", - добавил он.

Напомним, недавние попытки Турции провести исследования в Восточном Средиземноморье близ острова Кастеллоризо привели к значительной напряженности в отношениях с Грецией.

Греция считает, что зона вблизи острова Кастеллоризо, где Турция хочет проводить исследования, относится к ее континентальному шельфу. Турция называет претензии Греции необоснованными и собирается продолжить исследования.

По этому поводу Греция объявила, что приводит армию в повышенную боевую готовность и анонсировала военные учения с привлечением флота и авиации вблизи зоны, куда Турция отправила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении военных кораблей.