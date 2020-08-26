Ердоган: Туреччина нізащо не поступиться своїми правами у довколишніх морях

Туреччина сповнена рішучості зробити все необхідне для забезпечення своїх прав в Чорному, Егейському і Середземному морях.

Про це заявив у середу президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

"Ми не підемо на компроміс щодо того, що належить нам... Ми сповнені рішучості зробити все необхідне", - заявив Ердоган.

Президент Туреччини, який виступав на заході, присвяченому військовій перемозі турків-сельджуків над Візантійською імперією в ХІ столітті при Малазгірті, зробив пряме попередження Греції.

"Якщо [Греція] хоче заплатити ціну, нехай приходить і зустрінеться з нами. Якщо у них не вистачить сміливості для цього, вони повинні стояти осторонь від нас", - заявив Ердоган.

"Греція, яка негідна навіть візантійської спадщини, відмовляється брати уроки з історії і поводиться як хуліган в Середземномор'ї", - додав він.

Нагадаємо, нещодавні спроби Туреччини провести дослідження у Східному Середземномор’ї поблизу острова Кастеллорізо призвели до значної напруги у стосунках з Грецією.

Греція вважає, що зона поблизу острова Кастеллорізо, де Туреччина хоче здійснювати дослідження, входить до її континентального шельфу. Туреччина називає претензії Греції необґрунтованими та збирається продовжити дослідження.

З цього приводу Греція оголосила, що приводить армію у підвищену бойову готовність та анонсувала військові навчання із залученням флоту та авіації поблизу зони, куди Туреччина відправила своє дослідницьке судно Oruc Reis у супроводі військових кораблів.