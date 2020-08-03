К античному кораблю с аквалангом: Греция открыла первый подводный музей

Греция открыла для посетителей свой первый подводный музей, в котором будут предлагать реальные и виртуальные экскурсии к затонувшему античному кораблю.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Greece High Definition.

Музей расположен на глубине 25 метров близ необитаемого островка Перистери, что у Алонисоса, в западной части Эгейского моря. Там находятся остатки греческого торгового судна, загруженного вином, которое следовало из античных Халкидики на остров Скопелос и затонуло во время шторма ориентировочно в 425 году до н.э.

Останки корабля нашел местный рыбак в 1985 году. Почти все амфоры с вином на судне - более 3000 - остались невредимыми.

На торжественной процедуре открытия присутствовали министр культуры Лина Мендони, губернатор Фессалии Костас Агорастос и греческий певец Сакис Рувас. Последние спускались под воду в акваланге перерезать ленту.

Μια μικρή κατάδυση για τον Περιφερειάρχη και τον Σάκη, μια τεράστια ανάδυση για την Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά! Στα εγκαίνια του Πρώτου Υποβρύχιου Μουσείου στην Ελλάδα, στο Αρχαιότερο Ναυάγιο, στον Παρθενώνα των ναυαγίων, στο ναυάγιο της Περιστέρας στην Αλόννησο!!! Опубліковано Thanasis Moras Субота, 1 серпня 2020 р.

"Музей затонувшего корабля в Перистере наконец открывается - до октября месяца в пилотном режиме, для жителей Алонисоса, греческого народа и международного сообщества", - заявила Лина Мендони.

Нырнуть с аквалангом и осмотреть корабль можно будет с сертифицированными гидами, начиная с 3 августа.

Кроме того, возможна виртуальная экскурсия в информационном центре музея, размещенном на Алонисосе.

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