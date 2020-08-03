До античного корабля з аквалангом: Греція відкрила перший підводний музей

Греція відкрила для відвідувачів свій перший підводний музей, у якому пропонуватимуть реальні та віртуальні екскурсії до затонулого античного корабля.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Greece High Definition.

Музей розташований на глибині 25 метрів поблизу ненаселеного острівця Перистера, що біля Алонісосу, у західній частині Егейського моря. Там знаходяться рештки грецького торгового судна, завантаженого вином, яке прямувало з античних Халкідік до острова Скопелос і затонуло під час шторму орієнтовно у 425 році до н.е.

Останки корабля знайшов місцевий рибалка у 1985 році. Майже усі амфори з вином на судні - понад 3 тисячі - залишилися неушкодженими.

На урочистій процедурі відкриття були присутні міністр культури Ліна Мендоні, губернатор Фессалії Костас Агорастос та грецький співак Сакіс Рувас. Останні спускалися під воду в аквалангу перерізати стрічку.

Μια μικρή κατάδυση για τον Περιφερειάρχη και τον Σάκη, μια τεράστια ανάδυση για την Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά! Στα εγκαίνια του Πρώτου Υποβρύχιου Μουσείου στην Ελλάδα, στο Αρχαιότερο Ναυάγιο, στον Παρθενώνα των ναυαγίων, στο ναυάγιο της Περιστέρας στην Αλόννησο!!! Опубліковано Thanasis Moras Субота, 1 серпня 2020 р.

"Музей затонулого корабля у Перистері нарешті відкривається - до жовтня місяця у пілотному режимі, для мешканців Алонісоса, грецького народу та міжнародної спільноти", - заявила Ліна Мендоні.

Пірнути з аквалангом і оглянути корабель можливо буде із сертифікованими гідами, починаючи з 3 серпня.

Окрім того, можлива віртуальна оглядова екскурсія в інформаційному центрі музею, розміщеному на Алонісосі.

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