Власти Германии осудили попытку штурма парламента во время протеста "коронаскептиков"

Президент и ряд других топ-чиновников Германии выступили с критическими заявлениями после того как накануне, во время акции протеста "коронаскептиков", отдельные демонстранты попытались штурмовать парламент.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Deutsche Welle.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал произошедшее перед Бундестагом, "невыносимым нападением на сердце нашей демократии". Он отметил, что немецкая демократия жива, а каждый, кто гневается из-за мер, принятых для противодействия эпидемии COVID-19, или сомневается в их необходимости, может это открыто выражать том числе и на демонстрациях. Президент ФРГ также поблагодарил правоохранителей за их работу.

Федеральный министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер назвал инцидент "невыносимым". "Здание Рехстага - место, где заседает наш парламент, это символический центр нашей либеральной демократии. То, что определенные сеятели хаоса и экстремисты злоупотребляют демократией для собственных целей - неприемлемо. Разнообразие мнений является признаком здорового общества. Однако свобода собраний имеет свои пределы - государственные правила нельзя топтать ногами", - подчеркнул Зеехофер.

"Флаги Немецкого Рейха перед нашим парламентом - это позор", - заявил министр иностранных дел Хайко Маас.

Глава Бундестага Вольфганг Шойбле также осудил события у Рейхстага. Он отметил, что никто не может уклоняться от ответственности за то, что такие протесты могут быть инструментализированы экстремистами.

Инициатор демонстрации против коронавирусных ограничений Михаэль Балльвег дистанцировался от демонстрантов, которые попытались штурмовать Рейхстаг. "Они не имеют ничего общего с нашим движением", - заявил он и упрекнул городские власти в неспособности защитить здание.

Напомним, вчера в Берлине состоялась массовая акция протеста против карантинных ограничений, в ней приняли участие до 38 тысяч человек. Акция объединила людей, которые считают коронавирус выдумкой, антивакцинаторов и сторонников крайних правых взглядов. Среди демонстрантов были и представители движения "рейхсбюргеров", которые держали в руках черно-бело-красные флаги Германской империи.

Вечером отдельные группы протестующих попытались ворваться в здание Рейхстага, после чего произошли столкновения с полицией.

Всего на протестах задержали около 300 человек.