Взрыв в Бейруте: Британия и Германия пообещали помощь Ливану

Великобритания и Германия пообещали Ливану помощь для преодоления наследует взрыва в порту Бейрута.



Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили министры иностранных дел обеих стран.



Великобритания пообещала оказать пострадавшему Ливану 5 млн фунтов стерлингов.



"Объединенное королевство является давним другом Ливана и ливанского народа и поддержит их во время трудностей. Мы предоставим неотложную прямую поддержку, неотложную медицинскую помощь и до 5 млн фунтов стерлингов гуманитарной помощи", - заявил Доминик Рааб.

The UK is a long-standing friend of Lebanon 🇱🇧 and the Lebanese people, and will stand with them in their hour of need. We will provide immediate direct support, emergency medical assistance and up to £5m in humanitarian aid. — Dominic Raab (@DominicRaab) August 5, 2020

Глава МИД Германии объявил, что страна передаст Ливану минимум 1 млн евро через Красный крест.



"Ливан может рассчитывать на помощь. Как первый шаг, мы сделаем доступными 1 млн евро через Красный крест для пунктов первой медицинской помощи в Бейруте и медицинских средств", - написал Гайко Маас.