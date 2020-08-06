Взрыв в Бейруте: Британия и Германия пообещали помощь Ливану
Четверг, 6 августа 2020, 08:23
Великобритания и Германия пообещали Ливану помощь для преодоления наследует взрыва в порту Бейрута.
Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили министры иностранных дел обеих стран.
Великобритания пообещала оказать пострадавшему Ливану 5 млн фунтов стерлингов.
"Объединенное королевство является давним другом Ливана и ливанского народа и поддержит их во время трудностей. Мы предоставим неотложную прямую поддержку, неотложную медицинскую помощь и до 5 млн фунтов стерлингов гуманитарной помощи", - заявил Доминик Рааб.
Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили министры иностранных дел обеих стран.
Великобритания пообещала оказать пострадавшему Ливану 5 млн фунтов стерлингов.
"Объединенное королевство является давним другом Ливана и ливанского народа и поддержит их во время трудностей. Мы предоставим неотложную прямую поддержку, неотложную медицинскую помощь и до 5 млн фунтов стерлингов гуманитарной помощи", - заявил Доминик Рааб.
The UK is a long-standing friend of Lebanon 🇱🇧 and the Lebanese people, and will stand with them in their hour of need. We will provide immediate direct support, emergency medical assistance and up to £5m in humanitarian aid.— Dominic Raab (@DominicRaab) August 5, 2020
Глава МИД Германии объявил, что страна передаст Ливану минимум 1 млн евро через Красный крест.
"Ливан может рассчитывать на помощь. Как первый шаг, мы сделаем доступными 1 млн евро через Красный крест для пунктов первой медицинской помощи в Бейруте и медицинских средств", - написал Гайко Маас.
"Ливан может рассчитывать на помощь. Как первый шаг, мы сделаем доступными 1 млн евро через Красный крест для пунктов первой медицинской помощи в Бейруте и медицинских средств", - написал Гайко Маас.
Франция еще вчера объявила о том, что отправит в пострадавший Бейрут три самолета гуманитарной помощи. Кроме того, в Ливан вылетит президент Эммануэль Макрон.
#Libanon kann auf Deutschlands Hilfe zählen. Wir stellen als ersten Schritt @roteskreuz_de vor Ort 1 Mio. Euro Soforthilfe zur Verfügung, für Erste-Hilfe-Stationen in #Beirut und medizinische Güter zur Versorgung von Verletzten. #LebanonExplosion— Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) August 5, 2020
Европейский союз активировал механизм гражданской защиты по просьбе Ливана и отправляет туда 100 специалистов с необходимым оборудованием и собаками.
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Как известно, во вторник вечером в порту ливанской столицы Бейрута произошел большой взрыв. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу и опрокинула автомобили.
В результате взрыва, по последним данным, погибли более 100 человек и около 4 тысяч получили ранения.
Позже стало известно, что взорвались 2750 тонн нитрата аммония, которые хранились в порту 6 лет. Опасный груз прибыл в столицу Ливана на корабле Rhosus, который принадлежит российскому предпринимателю Игорю Гречушкину.
По последним данным, взрыв оставил 300 000 человек бездомными, нанесенный ущерб оценивается в более $ 3 млрд.
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