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Взрыв в Бейруте: Британия и Германия пообещали помощь Ливану

Четверг, 6 августа 2020, 08:23
Великобритания и Германия пообещали Ливану помощь для преодоления наследует взрыва в порту Бейрута.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили министры иностранных дел обеих стран.

Великобритания пообещала оказать пострадавшему Ливану 5 млн фунтов стерлингов.

"Объединенное королевство является давним другом Ливана и ливанского народа и поддержит их во время трудностей. Мы предоставим неотложную прямую поддержку, неотложную медицинскую помощь и до 5 млн фунтов стерлингов гуманитарной помощи", - заявил Доминик Рааб.
Глава МИД Германии объявил, что страна передаст Ливану минимум 1 млн евро через Красный крест.

"Ливан может рассчитывать на помощь. Как первый шаг, мы сделаем доступными 1 млн евро через Красный крест для пунктов первой медицинской помощи в Бейруте и медицинских средств", - написал Гайко Маас.
Франция еще вчера объявила о том, что отправит в пострадавший Бейрут три самолета гуманитарной помощи. Кроме того, в Ливан вылетит президент Эммануэль Макрон.

Европейский союз активировал механизм гражданской защиты по просьбе Ливана и отправляет туда 100 специалистов с необходимым оборудованием и собаками.

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Как известно, во вторник вечером в порту ливанской столицы Бейрута произошел большой взрыв. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу и опрокинула автомобили.

В результате взрыва, по последним данным, погибли более 100 человек и около 4 тысяч получили ранения.

Позже стало известно, что взорвались 2750 тонн нитрата аммония, которые хранились в порту 6 лет. Опасный груз прибыл в столицу Ливана на корабле Rhosus, который принадлежит российскому предпринимателю Игорю Гречушкину.

По последним данным, взрыв оставил 300 000 человек бездомными, нанесенный ущерб оценивается в более $ 3 млрд.

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