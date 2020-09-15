Зеленский: нормандская встреча советников будет в течение 10 дней, за ней - саммит лидеров

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что в течение 10 дней должна состояться еще одна встреча советников глав государств нормандского формата, после которой планируется саммит с участием лидеров 4 стран.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский сказал на пресс-конференции в Вене во вторник.

"Будет встреча. Я знаю, не могу обещать, но, мне кажется, в течение десяти дней - должна быть, верю в это или надеемся - будет еще одна встреча советников, после которой должна быть встреча уже лидеров нормандской четверки", - сказал украинский президент .

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По словам Зеленского, "насколько ему известно", все лидеры подтверждают готовность к встрече.

Глава государства отметил, что многочасовой встречи советников 11 сентября было недостаточно, чтобы обсудить все вопросы, поэтому необходима еще одна.

"Есть много вещей, которые проговорили, но не решили. А должны решить или иметь хотя бы генеральные договоренности для того, чтобы состоялась встреча лидеров", - добавил Зеленский.

Отдельно президент подчеркнул, что "желательно в ближайшее время закончить эту войну и вернуть людей домой".

Напомним, представители Украины и России разошлись в своих выводах о результатах переговоров встречи советников в нормандском формате в Берлине.

Отличающиеся заявления прозвучали о возможности проведения нормандского саммита.

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В частности, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что нормандская встреча на уровне лидеров может состояться до конца года.

Представитель РФ, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак обнародовал принципиально противоположное заявление. Козак заявил, что одна из сторон считает саммит самоцелью, очевидно, имея в виду украинскую сторону, и условий для проведения саммита нет.

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