Зеленський: нормандська зустріч радників буде впродовж 10 днів, за нею - саміт лідерів

Президент України Володимир Зеленський очікує, що впродовж 10 днів має відбутись ще одна зустріч радників глав держав нормандського формату, після якої планується саміт за участі лідерів 4 країн.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський сказав на пресконференції у Відні у вівторок.

"Буде зустріч. Я знаю, не можу обіцяти, але, мені здається, впродовж десяти днів - повинна бути, вірю в це чи надіємось - буде ще одна зустріч радників, після якої повинна бути зустріч вже лідерів нормандської четвірки", - сказав український президент.

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За словами Зеленського, "наскільки йому відомо", всі лідери підтверджують готовність до зустрічі.

Глава держави зазначив, що багатогодинної зустрічі радників 11 вересня було недостатньо, щоб обговорити всі питання, тому необхідна ще одна.

"Є багато речей, які проговорили, але не вирішили. А повинні вирішити чи мати хоча б генеральні домовленості для того, щоб відбулась зустріч лідерів", - додав Зеленський.

Окремо президент підкреслив, що "бажано найближчим часом закінчити цю війну і повернути людей додому".

Нагадаємо, представники України та Росії розійшлися у своїх висновках щодо результатів переговорів зустрічі радників у нормандському форматі в Берліні минулого тижня.

Відмінні заяви пролунали щодо можливості проведення нормандського саміту.

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Зокрема, керівник офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що нормандська зустріч на рівні лідерів може відбутися до кінця року.

Представник РФ, заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак оприлюднив принципово протилежну заяву. Козак заявив, що одна зі сторін вважає саміт самоціллю, очевидно, маючи на увазі українську сторону, і що умов для проведення саміту немає.

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