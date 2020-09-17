Посольства ЕС и США: от прозрачности избрания руководителя САП зависит дальнейшая поддержка Украины

Представительство ЕС и посольство США в Украине прямо заявили, что от прозрачности избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.

Как пишет "Европейская правда", такое заявление синхронно появилось в официальных Twitter обоих посольств.

🇪🇺🇺🇸 взяли до відома рішення @verkhovna_rada про призначення членів комісії для вибору спеціалізованого антикорупційного прокурора. Комісія повинна розпочати прозорий процес, в основі якого - доброчесність та заслуги кандидатів. Від цього буде залежати наша подальша підтримка. — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) September 17, 2020

"ЕС и США приняли к сведению решение Верховной Рады о назначении членов комиссии для выбора специализированного антикоррупционного прокурора. Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого - добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка", - говорится в сообщении.

🇪🇺🇺🇸 take note of @ua_parliament decision to appoint members to the commission to choose the Specialized Anti-Corruption Prosecutor. The commission needs to embark on a transparent process with candidates' integrity and merits at its core. Our further support will depend upon it. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) September 17, 2020

Напомним, сегодня, 17 сентября, Верховная Рада утвердила представителей в конкурсную комиссию по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, несмотря на предостережения западных партнеров.

В состав комиссии, которая проведет конкурс на занятие административных должностей в САП, должны войти 11 человек, семь из которых назначает Рада, четырех - совет прокуроров.

В Европарламенте уже заявили об угрозе для безвизового режима с ЕС в связи с проблемной процедурой отбора руководителя САП.

Ранее ключевые европейские государства и Всемирный банк письменно обратились в Верховную Раду и предупредили о проблемах в проекте решения о процедуре замены руководителя САП Назара Холодницкого.

Прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из критериев предоставления 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС. Также это является одним из критериев по так называемому механизму приостановления безвиза со стороны Евросоюза.