В Европарламенте уже говорят об угрозе безвизу из-за проблем с назначением главы САП

В Европарламенте заявили об угрозе для безвизового режима с ЕС в связи с проблемной процедурой отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В то время как международное сообщество занято Беларусью, правительство Украины спешно проталкивает кандидатов, которым не хватает опыта и добросовестности к отбору руководителя САП. Это так не пройдет. Украинское правительство ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и дальнейший транш помощи в размере 1,5 млрд евро" - написала в Твиттере немецкая евродепутат, член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон.

While international community is occupied with #Belarus, 🇺🇦 #Ukraine government is hastily pushing candidates lacking experience & integrity to select #SAPO head. This will not fly

🇺🇦 Government is jeopardizing visa-free with the EU and further trance of €1,5 Billion assistance — Viola von Cramon (@ViolavonCramon) September 17, 2020

Как сообщалось, глава МИД Дмитрий Кулеба уверен, что в настоящее время не существует никаких угроз безвизовому режиму Украины с ЕС.

Ранее в Европейском парламенте предупредили Украину о финансовых рисках, которые могут возникнуть из-за проблем с отбором руководителя САП.

На заседании 17 сентября Верховная рада все же назначила представителей в конкурсную комиссию по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

3 сентября парламент не смог назначить своих представителей этой комиссии, которая будет избирать главу САП.

Ранее ключевые европейские государства и Всемирный банк письменно обратились к Верховной раде и предупредили о проблемах в проекте решения относительно процедуры замены руководителя САП Назара Холодницького.

Прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из критериев предоставления 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС. Также это является одним из критериев по так называемому механизму приостановления безвиза со стороны Евросоюза.