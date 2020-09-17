Рада утвердила комиссию по отбору руководителя САП несмотря на угрозу отношениям с ЕС и кредита МВФ

Верховная рада утвердила представителей в конкурсную комиссию по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сообщает "Европейская правда".

За проголосовали 239 депутатов.

В состав комиссии, которая проведет конкурс на занятие административных должностей в САП, должны войти 11 человек, семь из которых назначает Совет, четырех - совет прокуроров.

Ранее в Европейском парламенте предупредили Украину о финансовых рисках, которые могут возникнуть из-за проблем с отбором руководителя САП, а также о рисках для безвиза с ЕС.

3 сентября парламент не смог назначить своих представителей этой комиссии, которая будет избирать главу САП.

Ранее ключевые европейские государства и Всемирный банк письменно обратились к Верховной раде и предупредили о проблемах в проекте решения относительно процедуры замены руководителя САП Назара Холодницкого.

Прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из критериев предоставления 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС. Также это является одним из критериев по так называемому механизму приостановления безвиза со стороны Евросоюза.