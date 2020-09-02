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В Германии прокуроры признали не оскорбительным термин "ковидиоты"

Среда, 2 сентября 2020, 16:03

Немецкая прокуратура постановила, что людей, протестующих против действующих карантинных ограничений и отказывающихся носить маски, можно называть "ковидиотами".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление генерального прокурора Берлина, опубликованное в Twitter.

В сообщении указано, что прокуратура Берлин не будет возбуждать дело против сопредседателя Социал-демократической партии Германии Саскии Эскен после того, как на нее поступили сотни жалоб якобы за клевету.

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В начале августа Эскен назвала участников демонстрации против коронавирусных мер "ковидиотами".

"Резкое слово "ковидиоты" как выражение мнения в политическом споре в связи с пандемией коронавируса не подлежит наказанию и подпадает под конституционно защищенную свободу слова", - говорится в заявлении прокурора.

В своем твите 1 августа Эскен заявила, что протестующие на марше в Берлине угрожают здоровью других, нарушая правила социального дистанцирования и игнорируя требования носить маску.

В последние несколько недель в Германии проходят массовые протесты против ограничений, введенных властями для сдерживания распространения коронавируса.

По данным соцопросов, три четверти жителей Германии не понимают протестов "коронаскептиков", самый массовый из которых состоялся в эту субботу.

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