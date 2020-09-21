ЕС ужесточил требования к компаниям-загрязнителям

Еврокомиссия сократила круг компаний, которые по европейской системе "торговли выбросами" могут претендовать на определенные компенсации от государства.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Еврокомиссии.

Более жесткие условия внедряют для того, чтобы экономике блока удалось достичь целей, предусмотренных Европейским зеленым соглашением - достичь "нулевого" влияния на окружающую среду до 2050 года.

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Еврокомиссия внесла изменения в нормативный акт о госпомощи в рамках системы торговли выбросами ЕС (EU Emission Trading System State aid Guidelines). Новые правила начнут действовать с 1 января 2021 года и заменят собой документ, который действовал с 2012 года.

По словам вице-президента Еврокомиссии Маргрете Вестагер, нововведения помогут странам-членам поддержать предприятия из сфер, которым труднее всего оставаться конкурентоспособными на мировом рынке, соблюдая экологические требования ЕС, но при этом помогут избежать чрезмерных компенсаций и искажений конкуренции на внутреннем рынке Евросоюза.

Сама идея компенсации от государства некоторым компаниям, которые должны платить за свои выбросы, появилась для того, чтобы предупредить так называемое "перетекание углерода" - перенос производства из ЕС в страны, где более низкие экологические требования, поэтому и дешевле производство. В результате экономическая активность в ЕС уменьшается, но выбросы парниковых газов в мире остаются на том же уровне. Компенсация части "экологических расходов" сдерживает компании от такого шага.

Нововведения предусматривают, что в дальнейшем госпомощь смогут получать только компании из "группы наибольшего риска" - которым без нее труднее всего будет остаться конкурентоспособными на мировом рынке и которые много экспортируют за пределы ЕС.

Еврокомиссия внесла в этот перечень 10 отраслей и 20 суботраслей - по сравнению с 14 отраслями и 7 суботраслями в предыдущем документе.

Объем компенсации уменьшили на 10%.

Кроме того, теперь получать компенсацию сможет только бизнес, который отказался от устаревших неэффективных технологий. Получатели помощи должны пройти аудит энергоэффективности и выполнить его рекомендации.

В то же время, в нововведениях предусмотрены более мягкие требования к среднему и малому бизнесу - чтобы не увеличивать для них административную нагрузку.

До согласования документа, Еврокомиссия проводила широкие публичные консультации с заинтересованными сторонами.

Напомним, ранее на этой неделе президент Еврокомиссии объявила, что ЕС повысит свою цель по сокращению выбросов до 2030 года - с запланированных 40% до минимум 55%, по сравнению с объемами на 1990 год.