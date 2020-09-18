МВФ поддерживает намерение ЕС об "углеродных" пошлинах на импорт из стран с более низкими экостандартами

Международный валютный фонд поддерживает предложение ЕС о введении специальной пошлины на товары из тех стран, где требования по выбросам парниковых газов менее строгие, чем в Евросоюзе.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Сlimate Change News, об этом заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

Такой шаг можно будет применить, если страны, которые являются крупнейшими загрязнителями, не согласятся установить для своих предприятий минимальный "порог стоимости углеродных выбросов".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила такой инструмент для того, чтобы европейские компании могли "на равных" конкурировать с производителями из стран, которые отвечают за значительную долю выбросов, как Китай и США.

В странах, где экологические стандарты более высокие, производство тех же товаров с привлечением "зеленых" источников электроэнергии может стоить существенно дороже, чем с использованием традиционных источников в других странах, и по цене проигрывает товарам, произведенным в менее экологичный способ.

"ЕС не может остановить глобальное потепление один на один, но может объединить мир вокруг этой пробелемы. Нашим главным приоритетом должно быть соглашение относительно минимального порога "стоимости выбросов" между крупнейшими странами-загрязнителями", - заявила глава МВФ.

В случае же отсутствия такого соглашения, применение одинаковой "стоимости выбросов" к одинаковым категориям продукции, независимо от места производства, обеспечит равные условия конкуренции. Также это будет сдерживать бизнес от перемещения производства в страны с более низкими стандартами защиты окружающей среды.

Напомним, ранее на этой неделе президент Еврокомиссии объявила, что ЕС повысит свои цели по сокращению выбросов парниковых газов до 2030 года - с запланированных 40% до минимум 55% от объемов на 1990 год.

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