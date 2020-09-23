Глава МИД Литвы назвал фарсом тайную инаугурацию Лукашенко

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал фарсом тайную инаугурацию Александра Лукашенко в Беларуси.

Об этом министр написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Какой фарс. Забудьте о выборах. Забудьте об инаугурации. Бывший президент Беларуси не становится менее бывшим. Наоборот. Его нелегитимность - факт со всеми вытекающими отсюда последствиями", - написал Линкявичюс.

Such a farce. Forged elections. Forged inauguration. The former president of #Belarus does not become less former. Quite the contrary. His illegitimacy is a fact with all the consequences that this entails. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) September 23, 2020

Как уже сообщалось, 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации.

На 10 утра 23 сентября ни послы, ни министры, с которыми удалось связаться TUT.BY, об инаугурации не слышали.

Как известно, Европейский Союз не признает легитимности Лукашенко и считает результаты выборов президента фальсифицированными.

От редакции. "Европейская правда" отныне будет называть Александра Лукашенко самопровозглашенным президентом Беларуси.