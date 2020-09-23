Глава МЗС Литви назвав фарсом таємну інавгурацію Лукашенка

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс назвав фарсом таємну інавгурацію Александра Лукашенка в Білорусі.

Про це міністр написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Який фарс. Забудьте про вибори. Забудьте про інавгурацію. Колишній президент Білорусі не стає менш колишнім. Навпаки. Його нелегітимність - факт з усіма наслідками, що випливають звідси наслідками", - написав Лінкявічюс.

Such a farce. Forged elections. Forged inauguration. The former president of #Belarus does not become less former. Quite the contrary. His illegitimacy is a fact with all the consequences that this entails. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) September 23, 2020

Як вже повідомлялося, 23 вересня Александр Лукашенко таємно провів церемонію інавгурації. На 10 ранку 23 вересня ні посли, ні міністри про інавгурацію не чули.

Білоруська опозиція закликала до безстрокової акції непокори після таємної "інавгурації".

Як відомо, Європейський Союз не визнає легітимності Лукашенка і вважає результати виборів президента сфальсифікованими.

Від редакції. "Європейська правда" відсьогодні називатиме Александра Лукашенка самопроголошеним президентом Білорусі.