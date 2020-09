Глава МЗС Литви назвав фарсом таємну інавгурацію Лукашенка

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс назвав фарсом таємну інавгурацію Александра Лукашенка в Білорусі.

Про це міністр написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Який фарс. Забудьте про вибори. Забудьте про інавгурацію. Колишній президент Білорусі не стає менш колишнім. Навпаки. Його нелегітимність - факт з усіма наслідками, що випливають звідси наслідками", - написав Лінкявічюс.

Such a farce. Forged elections. Forged inauguration. The former president of #Belarus does not become less former. Quite the contrary. His illegitimacy is a fact with all the consequences that this entails.