В ЕС объяснили отношение к Лукашенко, сравнив с Мадуро

Европейский союз в очередной раз подтвердил что не признает легитимности Александра Лукашенко, занимающего пост президента Беларуси.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель после заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Когда мы говорим о Лукашенко, то это сопоставимо с ситуацией в Венесуэле. Мы не признаем легитимность Мадуро как президента Венесуэлы. Так же мы не признаем демократической легитимности господина Лукашенко, потому что мы не считаем, что выборы были честными, мы считаем, что выборы были сфальсифицированы", - сказал он.

В то же время, Боррель отметил, что несмотря на эту позицию в ЕС реально смотрят на вещи и считаются с тем, что приходится вести диалог как с Мадуро, так и с Лукашенко, которые контролируют правительства своих стран.

"Мы вынуждены работать с ними, но это сотрудничество отличается от того, когда вы работаете с теми, кого считаете демократически избранными. Значит ли это, что завтра мы закроем посольства? Нет. В Венесуэле продолжает работу посольство ЕС. Но мы уменьшим наше сотрудничество с Минском до более низкого уровня", - добавил Боррель.

Напомним, министры иностранных дел стран ЕС на заседании в понедельник не смогли утвердить решение по санкциям против представителей режима Лукашенко.