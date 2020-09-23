Болгария высылает подозреваемых в шпионаже российских дипломатов
Министерство иностранных дел Болгарии объявило двух российских дипломатов персонами нон грата.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресслужбу МИД Болгарии.
Болгарское внешнеполитическое ведомство уведомило российское посольство о своем решении путем направления соответствующей ноты.
У двух дипломатов есть 72 часа, чтобы покинуть страну.
Ранее в этот день МИД Болгарии получил письмо от прокуратуры с уведомлением о прекращении досудебного разбирательства по отношению к двум дипломатам, которые собирали информацию, представляющую государственную тайну, с целью выдачи ее иностранному государству.
Досудебное производство против российских граждан приостановлено, поскольку они пользуются дипломатическим иммунитетом.
Это уже второе подобное дело в 2020 году. В январе болгарская прокуратура также обвинила первого секретаря посольства и сотрудника Торгового представительства России в шпионаже. За несколько дней дипломатов выслали из Болгарии.