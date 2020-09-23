Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Болгарія висилає підозрюваних у шпигунстві російських дипломатів

США розширили санкції проти російських громадян і компаній

Росія розширює персональні санкції проти ЄС

Швидші процедури та "баланс відповідальності": ЄС пропонує нову систему міграції та притулку






Болгарія висилає підозрюваних у шпигунстві російських дипломатів

Середа, 23 вересня 2020, 19:12

Міністерство закордонних справ Болгарії оголосило двох російських дипломатів персонами нон грата.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС Болгарії.

Болгарське зовнішньополітичне відомство повідомило російське посольство про своє рішення шляхом надсилання відповідної ноти.

У двох дипломатів є 72 години, щоб покинути країну.

Раніше цього дня МЗС Болгарії отримала лист від прокуратури з повідомленням про припинення досудового розгляду по відношенню до двох дипломатів, які збирали інформацію, що представляє державну таємницю, з метою видачі її іноземній державі.

Досудове провадження проти російських громадян призупинено, оскільки вони користуються дипломатичним імунітетом.

Це вже друга подібна справа в 2020 році. У січні болгарська прокуратура також звинуватила першого секретаря посольства і співробітника Торгового представництва Росії в у шпигунстві. За кілька днів дипломатів вислали з Болгарії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Болгарія Росія
powered by lun.ua