Болгарія вдруге в цьому році звинуватила російських дипломатів у шпигунстві

Головний прокурор Болгарії Іван Гешев повідомив міністра закордонних справ країни про докази шпигунської діяльності з боку двох росіян, які користуються дипломатичним імунітетом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на болгарську прокуратуру.

Під час досудового розслідування було встановлено, що в період з 2016 року до теперішнього часу два громадянина Російської Федерації здійснювали розвідувальну діяльність шляхом збору інформації про плани модернізації болгарської армії і підтримку технічної придатності військової техніки.

"Їх метою було передати зібрану інформацію, що представляє державну і службову таємницю російській військовій розвідці в Москві. Для реалізації своєї незаконної діяльності обидві сторони здійснювали контакти і з болгарськими громадянами, які мали доступ до інформації, пов'язаної з військово-промисловим комплексом країни" - повідомили в прокуратурі.

Зазначається, що у деяких випадках болгарським громадянам обіцяні і надані фінансові винагороди.

В прокуратурі кажуть, що у підозрюваних у шпигунстві дипломатичний статус, і відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини, навіть незважаючи на наявність доказів, кримінальну справу проти двох росіян призупинено.

Це вже друга подібна справа в 2020 році. У січні болгарська прокуратура також звинуватила першого секретаря посольства і співробітника Торгового представництва Росії в у шпигунстві. За кілька днів дипломатів вислали з Болгарії.