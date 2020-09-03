Лукашенко пообещал России доказательства, что Меркель солгала об отравлении Навального

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, заявил премьер-министру РФ, что у него есть перехваченная запись разговора Варшавы и Берлина по поводу отравления Алексея Навального, которая свидетельствует о лжи Германии.

Цитату Лукашенко во время его встречи с главой правительства России Михаилом Мишустиным приводит белорусское государственное агентство БелТА, сообщает "Европейская правда".

"Я заметил, наблюдая за российскими событиями, у них - Запада - новая фишка появилась. Опять "Новичок", снова отравления. Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель, мы перехватили разговор", - сказал Лукашенко.

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Разговор, по словам Лукашенко, перехватила радиоэлектронная военная разведка Беларуси, развернутая на западе страны. Из его слов следует, что в ней фигурируют представители Варшавы и Берлина.

"Мы перехватили интересный разговор, который, я вам дам почитать, мы подготовим и направим в ФСБ, четко говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", - сказал Лукашенко.

Как сообщалось, 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком". Следы нервно-паралитического вещества в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера.

Канцлер Германии Ангела Меркель не сомневается, что Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.

В Кремле намекнули, что Навального отравили уже в Германии.