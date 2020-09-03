Лукашенко пообіцяв надати Росії докази, що Меркель збрехала про отруєння Навального

Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, заявив прем’єру РФ, що має перехоплений запис розмови Варшави і Берліна з приводу отруєння Алексєя Навального, який свідчить про брехню Німеччини.

Цитату Лукашенка під час його зустрічі з головою уряду Росії Михаїлом Мішустіним наводить білоруське державне агентство БелТА, повідомляє "Європейська правда".

"Я помітив, спостерігаючи за російськими подіями, що у них - Заходу - нова фішка з'явилася. Знову "Новічок", знову отруєння. Так я вам повинен сказати, що вчора або позавчора, я точно не пам'ятаю, до виступу Меркель, ми перехопили розмову", - сказав Лукашенко.

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Розмову, за словами Лукашенка, перехопила радіоелектронна військова розвідка Білорусі, розгорнута на заході країни. З його слів випливає, що у ній фігурують представники Варшави і Берліна.

"Ми перехопили цікаву розмову, яка, я вам дам почитати її, ми підготуємо і направимо в ФСБ, чітко говорить про те, що це фальсифікація. Ніякого отруєння Навального не було", - сказав Лукашенко.

Як повідомлялося, 2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком". Сліди нервового агента в організмі опозиціонера виявили в спеціальній лабораторії Бундесверу.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не має сумнівів, що Алексєя Навального отруїли, бо намагались змусити замовкнути, і в зв'язку з цим очікує відповідей на "серйозні запитання" від уряду Росії.

У Кремлі натякнули, що Навального отруїли вже в Німеччині.