Финляндия ограничивает работу ресторанов, баров и ночных клубов из-за коронавируса

Правительство Финляндии приняло решение об ограничении работы ресторанов, баров и ночных клубов из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Согласно новым инструкциям, заведения общественного питания должны будут прекратить продажу спиртных напитков в полночь, а закрывать свои двери - не позднее часа ночи.

Новые правила вступят в силу через неделю 8 октября.

При этом в регионах, в которых эпидемия вступила в фазу ускорения, могут быть введены дополнительные ограничения. В частности, продажу спиртных напитков должно прекратиться в 22.00, а заведения закрыть свои двери - в 23.00. Кроме того, только половина мест может быть заполнена.

Ранее финское ведомство здравоохранения и социального развития THL сообщило о том, что в 9 регионах страны эпидемия вступила в фазу ускорения. Среди этих регионов и Хельсинки.

В правительстве напоминают о важности соблюдения всех рекомендаций власти, касающиеся, в частности, ношение масок в помещениях и общественных местах, соблюдение безопасной дистанции, личной гигиены и ограничения контактов.

Как сообщалось, канцлер Германии Ангела Меркель объявила о новых мерах, направленных на сдерживание распространения коронавируса.