Фінляндія обмежує роботу ресторанів, барів і нічних клубів через коронавірус

Уряд Фінляндії прийняв рішення про обмеження роботи ресторанів, барів і нічних клубів через погіршення епідеміологічної ситуації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

Згідно з новими інструкціями, заклади громадського харчування повинні будуть припинити продаж спиртних напоїв опівночі, а закрити свої двері - не пізніше першої години ночі.

Нові правила набудуть чинності через тиждень 8 жовтня.

При цьому в регіонах, в яких епідемія вступила у фазу прискорення, можуть бути запроваджені додаткові обмеження. Зокрема, продаж спиртних напоїв має припинитися о 22.00, а заклади закрити свої двері - о 23.00. Крім того, лише половина місць може бути заповнена.

Раніше фінське відомство охорони здоров'я і соціального розвитку THL повідомило про те, що в 9 регіонах країни епідемія вступила у фазу прискорення. Серед цих регіонів і Гельсінкі.

В уряді нагадують про важливість дотримання всіх рекомендацій влади, що стосуються, зокрема, носіння масок в приміщеннях і громадських місцях, дотримання безпечної дистанції, особистої гігієни та обмеження контактів.

Як повідомлялося, канцлерка Німеччини Ангела Меркель оголосила про нові заходи, спрямовані на стримування поширення коронавірусу.