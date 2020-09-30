Менше вечірок і алкоголю: у Німеччині оголосили нові заходи для стримування коронавірусу

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель оголосила про нові заходи, спрямовані на стримування поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Меркель заявила, що мета нових заходів полягає в тому, щоб запобігти зростанню числа інфекцій і уникнути ще однієї національної ізоляції.

"Ми хочемо діяти на регіональному рівні, конкретно і цілеспрямовано, а не знову закривати всю країну. Цьому треба запобігти за будь-яку ціну", - заявила Меркель.

Канцлерка попередила, що при нинішніх темпах зараження в Німеччині до кінця року може спостерігатися більше 19 000 випадків захворювання в день. За останні 24 години німецькі органи охорони здоров'я повідомили про більш ніж 2000 нових випадків захворювання COVID-19.

"Ми багато чому навчилися і добре попрацювали протягом усього літа", - додала Меркель. Але вона зазначила, що зростання інфекцій напередодні осені та зими викликає занепокоєння.

Канцлерка підтвердила, що головним пріоритетом уряду є збереження економіки, шкіл і дитячих садків відкритими і функціонуючими.

Серед заходів, оголошених у вівторок, - обмеження кількості людей на приватних і публічних вечірках.

Також 16 федеральних земель тепер матимуть можливість вводити тимчасові обмеження або тимчасові заборони на продаж алкоголю в ресторанах і барах в спробі приборкати інфекції.

Прем’єр Баварії Маркус Зедер заявив, що це було частиною його "тріади" заходів: "Більше масок, менше алкоголю і менше вечірок".

Що стосується носіння масок, то федеральний уряд і уряди земель категорично відкинули будь-яке пом'якшення гігієнічних заходів, а також соціального дистанціювання.