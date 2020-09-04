Швейцария ввела карантин для путешественников из Украины

Швейцария добавила Украину в список государств, по прибытии из которых необходимо пройти 10-дневный карантин.

Об этом свидетельствуют обновленные данные, опубликованные на сайте швейцарского правительства, сообщает "Европейская правда".

В целом Швейцария добавила в список 10 государств. Кроме Украины, в нем оказались Хорватия, Ливан, Ливия и ОАЭ.

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Начиная со следующего понедельника, 7 сентября, люди, которые въезжают в Швейцарию после пребывания в одной из этих стран в течение 14 дней, должны будут пройти 10-дневный карантин.

В то же время из списка были исключены Бельгия, Казахстан, Люксембург, Мексика, Оман и ряд других стран.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины 4 сентября обновило список государств "красной" и "зеленой" зон, по которым туристическая Албания стала "зеленой".

Добавим, на прошлой неделе Украина запретила въезд иностранным гражданам до 28 сентября - за исключением отдельных категорий.