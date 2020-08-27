Уряд закриє кордони на день раніше, але погодився на нові винятки

Заборона в’їзду на територію Україн іноземних громадян набере чинність в ніч на 28 серпня, тоді як раніше планувалося – на день пізніше.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на сайт українського уряду, відповідне рішення Кабінет міністрів прийняв на своєму позачерговому засіданні 27 серпня

Обмеження діятимуть з 00:00 годин 28 серпня до 00:00 годин 28 вересня. Раніше передбачаося, що обмеження набере чинності на день пізніше – із 29 серпня. Також заборона деє для громадян всіх країн, поза залежності від стабільністю епідеміологічної ситуації .

Водночас уряд прописав низку виключень. Зокрема, право в’їзду на територію України у найближчий місяць матимуть іноземці, які є родичами першої лінії громадян України, мають посвідку на постійне або тимчасове проживання або офіційний діючий дозвіл на роботу в Україні, є технічними спеціалістами, які прибувають в Україну на запрошення представників українських підприємств, прибувають в країну з метою навчання, лікування, є членами офіційних делегацій іноземних держав, співробітниками міжнародних організацій, або перебувають для участі у спортивних змаганнях.

Також дозволений транзит територією України для іноземців, за умови, що вони можуть підтвердити свій виїзд за кордон протягом двох діб.

Умовою для в’їзду на територію України для є страховий поліс для покриття можливих витрат, пов'язаних з лікуванням СОVID-19 та обсервацією.

Також в’їхати зможуть також водії та/або члени екіпажу вантажних транспортних засобів, що здійснюють регулярні перевезення, члени екіпажів повітряних, морських і річкових суден, члени поїзних і локомотивних бригад; діячі культури, що прибувають за запрошення закладу культури; інструктори збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру"; спортсмени, які прибувають для участі у змаганнях; особи, які здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації; особи, які прибувають на лікування.

Ще одна новація - дозволений в’їзд іноземцям, які визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту. Очевидно, ця норма в першу чергу стосується громадян Білорусі, яких переслідують за участі в анти владних протестах. Для більшості з них Україна залишається ледь не єдиною можливістю покинути країну.

Нагадаємо, у четвер уряд вирішив на місяць обмежити в’їзд іноземців до України - щоб запобігти швидкому поширенню коронавірусу. Однак згодом прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував розширення переліку винятків.

За даними численних джерел "Європейської правди", ці обмеження вводяться урядом з метою запобігти масовому паломництву в Україні хасидів для святкування Рош Ха-Шана, який цього року відзначається 19-20 вересня.

Детальніше про ці обмеження – читайте у статті: Зруйнувати родини, покарати інвесторів: чим загрожує закриття кордонів України для іноземців.