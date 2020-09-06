Соратница Тихановской заявила о вынужденном выезде из Беларуси в Польшу

Член президиума Координационного совета оппозиции в Беларуси Ольга Ковалькова заявила, что ее заставили покинуть страну под угрозой длительного ареста и она уехала в Польшу.

Об этом Ковалькова рассказала на пресс-конференции в Варшаве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TUT.by.

По ее словам, представители правоохранительных органов пришли к ней в изолятор в Минске, где она отбывала административный арест, и "предложили или уехать из страны, или остаться в тюрьме надолго".

После этого ее посадили в автомобиль, надели капюшон и маску и привезли в пограничный пункт "Брузги".

"Они приехали в изолятор, посадили в свою машину, надели капюшон, дали маску, положили на заднее сиденье и увезли. Я не знала, куда мы едем, приехали на переход "Брузги". Я прошла границу, они перевезли мои вещи, хотели подвезти. Но ехал автобус на Варшаву, и польские пограничники попросили польского водителя, чтобы меня подвезли. Меня узнал водитель, он следит за новостями, и сказал, что рад, что я на свободе. У меня при себе не было телефона, была только визитка польского посла Артура Михальского. Я ему позвонила, и он способствовал моему приезду в Варшаву", - рассказала Ковалькова.

Ковалькова на выборах была доверенным лицом Светланы Тихановской. Она была задержана ОМОНом 24 августа и получила 10-дневный срок административного ареста. После окончания срока стало известно, что Ковалькову будут снова судить и суд Минска приговорил ее еще на 15 суток за участие в митинге.

Пограничная служба Беларуси подтвердила выезд Ковальковой, но сообщила, что та сама "в пешем порядке прибыла на пограничный пункт пропуска, прошла пограничный контроль и рейсовым автобусом последовала на территорию Польши".

Как известно, Тихановская в августе уехала в Литву. 9 сентября она прибудет в Варшаву и встретится с премьер-министром Матеушем Моравецким.