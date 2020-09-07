Посол Украины, вызванный в Киев в знак протеста, вернулся в Минск

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, которого вызвали в Киев в знак протеста, вернулся в Минск после консультаций в украинском МИД.

Об этом "Радио Свобода" сообщили в посольстве Украины в Минске, пишет "Европейская правда".

Кизим напомнил, что официальные контакты между двумя странами сейчас "приостановлены". В то же время, сказал он, дальнейшее развитие белорусско-украинских отношений будет зависеть от многих факторов, в частности, от развития ситуации в Беларуси, а также от интеграционных процессов в рамках Союзного государства Беларуси и России.

17 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что впервые в истории украинского МИД он вызвал посла в Беларуси в Киеве для консультаций.

Это случилось после того, как официальный Минск передал задержанных бойцов ППК "Вагнера" ​​в Россию, а Александр Лукашенко, который выполняет обязанности президента Беларуси, обвинял Украину в недружественных шагах.

В конце августа Кулеба заявил, что Украина "поставила на паузу" контакты с официальным Минском.

Тогда же Кулеба не исключил, что посол Украины вернется в Минск.