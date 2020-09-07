Берлин пригрозил санкциями лично Лукашенко, если тот "не изменит курс"

Глава МИД Германии Хайко Маас допустил введение персональных санкций ЕС против Александра Лукашенко, если он "не изменит курс" и не пойдет на диалог с оппозицией.

Об этом Маас заявил немецкому изданию Bild, сообщает "Европейская правда".

"Мы неоднократно просили господина Лукашенко вступить в диалог со всеми национальными силами. Этого не произошло, наоборот: волны репрессий накатываются одна за другой на оппозицию, которая желает вступить в диалог. Это неправильное направление", - сказал Маас.

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Маас напомнил, что Германия активно работает с другими государствами ЕС над пакетом санкций. "Если Лукашенко не изменит курс, мы в ЕС отреагируем", - сказал глава немецкой дипломатии.

Кроме того, министр иностранных дел Германии призвал режим в Минске немедленно освободить задержанную в понедельник утром Марию Колесникову.

"Мы очень обеспокоены из-за госпожи Колесниковой. Мы требуем ясности относительно ее места пребывания, а также освобождения всех политических заключенных в Беларуси. Непрерывные аресты и репрессии, в том числе и прежде всего в отношении членов Координационного совета, недопустимы", - подчеркнул Маас .

Утром 7 сентября белорусские СМИ сообщили о том, что Марию Колесникову похитили в центре Минска, посадив в микроавтобус с надписью "Связь", который уехал в неизвестном направлении. Также перестали выходить на связь еще двое членов Координационного совета, Антон Родненков и Иван Кравцов.

В МВД Беларуси заявили, что "не владеют информацией" о их возможном задержании.

Как известно, в последние дни ЕС разрабатывает санкционный список в отношении Беларуси, однако, по данным СМИ, Лукашенко в нем пока не фигурирует.