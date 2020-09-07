Посол України, викликаний до Києва на знак протесту, повернувся в Мінськ 

Посол України в Білорусі Ігор Кизим, якого викликали до Києва на знак протесту, повернувся до Мінська після консультацій в українському МЗС.

Про це "Радіо Свобода" повідомили в посольстві України в Мінську, пише "Європейська правда".

Кизим нагадав, що офіційні контакти між двома країнами зараз "призупинені". Водночас, сказав він, подальший розвиток українсько-білоруських відносин буде залежати від багатьох факторів, зокрема розвитку ситуації в Білорусі, а також інтеграційних процесів в рамках Союзної держави Білорусі та Росії.

17 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вперше в історії українського МЗС він викликав посла в Білорусі в Києві для консультацій.

Це трапилось після того, як офіційний Мінськ передав затриманих бійців ПВК "Вагнера" до Росії, а Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, звинувачував Україну у недружніх кроках.

Наприкінці серпня Кулеба заявив, що Україна "поставила на паузу" контакти з офіційним Мінськом.

Тоді ж Кулеба не виключив, що посол України повернеться у Мінськ.