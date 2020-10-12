В ЕС договорились о санкциях против России из-за отравления Навального - СМИ
Главы МИД стран ЕС согласились наложить санкции на людей и компании, связанные с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.
Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк в Twitter, передает "Европейская правда".
"Есть политическая договоренность между министрами иностранных дел ЕС о санкциях против лиц и организаций, ответственных за отравление Навального", - написал он.
Он добавил, что послы ЕС одобрят новые санкции уже в ближайшую среду.
Ранее сообщалось, что в понедельник министры рассмотрят предложение Германии и Франции о санкциях против ряда лиц в связи с отравлением Навального.
Ожидалось, что министры примут принципиальное политическое решение о санкциях, но санкционного списка на этом заседании не будет.
Ранее ОЗХО обнародовала заключение об отравлении Навального. В нем указано, что в биоматериалах российского оппозиционера обнаружили следы агента, подобного другим из группы "Новичок".
Великобритания заявила, что вместе с другими странами будет работать над введением санкций против российских чиновников в связи с отравлением Навального.