В ЕС договорились о санкциях против России из-за отравления Навального - СМИ

Главы МИД стран ЕС согласились наложить санкции на людей и компании, связанные с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк в Twitter, передает "Европейская правда".

"Есть политическая договоренность между министрами иностранных дел ЕС о санкциях против лиц и организаций, ответственных за отравление Навального", - написал он.

Он добавил, что послы ЕС одобрят новые санкции уже в ближайшую среду.

Ранее сообщалось, что в понедельник министры рассмотрят предложение Германии и Франции о санкциях против ряда лиц в связи с отравлением Навального.

Ожидалось, что министры примут принципиальное политическое решение о санкциях, но санкционного списка на этом заседании не будет.

Ранее ОЗХО обнародовала заключение об отравлении Навального. В нем указано, что в биоматериалах российского оппозиционера обнаружили следы агента, подобного другим из группы "Новичок".

Великобритания заявила, что вместе с другими странами будет работать над введением санкций против российских чиновников в связи с отравлением Навального.