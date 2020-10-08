Британія працюватиме над санкціями проти РФ за отруєння Навального - МЗС

Велика Британія разом із іншими країнами працюватиме над запровадженням санкцій проти російських посадовців у зв'язку з отруєнням Алєксєя Навального.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві глави МЗС Британії Домініка Рааба.

"Ми будемо працювати разом із нашими міжнародними партнерами, щоб просувати санкції проти російських посадовців і інших, хто вважається відповідальним за цей злочин, а також проти тих, хто брав участь у розробці програми хімічної зброї "Новачок", - йдеться в заяві.

Міністр заявив, що російська влада не вживає жодних зусиль, щоб розслідувати цей напад. "Не існує іншого правдоподібного пояснення отруєння пана Навального, крім російської участі та відповідальності за цей жахливий напад", - заявив Рааб.

Раніше повідомлялося, що Франція і Німеччина запропонують європейським партнерам запровадити санкції проти співробітників ГРУ РФ у зв'язку з отруєнням Навального.

Нагадаємо, 6 жовтня ОЗХЗ оприлюднила висновок щодо отруєння Навального. У ньому вказано, що у біоматеріалах російського опозиціонера виявили сліди агента, подібного до інших з групи "Новічок".

14 вересня Берлін повідомив, що лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом з групи "Новічок".