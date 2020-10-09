ЄС може покарати 9 громадян Росії за отруєння Навального - Le Monde

Німеччина і Франція пропонують ЄС ввести санкції проти 9 російських державних чиновників у відповідь на отруєння опозиціонера Алексєя Навального.

Деталі санкційного рішення стали відомі газеті Le Monde від джерел, знайомих з переговорами в ЄС, повідомляє "Європейська правда".

Ці 9 громадян або є членами адміністрації Путіна, або високопоставленими представниками сектора державної безпеки.

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Європейські посадовці, як повідомляється, також розглядають можливість введення санкцій проти Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технології. Вважається, що там було розроблено перші отруйні речовини з групи "Новічок".

Цим особам буде заборонений в'їзд на територію ЄС, а будь-які активи, якими вони володіють в Європейському Союзі, будуть заморожені.

Санкційний список глави МЗС Євросоюзу обговорять на засіданні в Брюсселі 12 жовтня.

Очікується, що лідери ЄС офіційно відреагують на отруєння Навального на своєму наступному саміті 15 жовтня.

7 жовтня Франція і Німеччина підтвердили, що внесуть своїм європейським партнерам пропозиції про додаткові санкції через справу Навального.

Ця новина надійшла після того, як ОЗХЗ оприлюднила висновок щодо отруєння Навального. У ньому вказано, що у біоматеріалах російського опозиціонера виявили сліди агента, подібного до інших з групи "Новічок".

Британія заявила, що разом із іншими країнами працюватиме над запровадженням санкцій проти російських посадовців у зв'язку з отруєнням Навального.