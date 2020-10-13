Трамп заявил, что чувствует себя сильным после выздоровления от COVID-19

Президент США Дональд Трамп вернулся к предвыборным митингам в понедельник впервые с тех пор, как у него был подтвержден диагноз COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Трамп прибыл на митинг под открытым небом в Сэнфорде во Флориде без защитной маски. Это первый из 6 митингов Трампа, запланированных на эту неделю.

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Он обратился к тысячам сторонников, большинство из которых были без защитных масок, неоднократно рассказывая о своем выздоровлении от коронавируса.

"Я прошел через это. Они (врачи) говорят, у меня иммунитет. Я чувствую себя таким сильным", - сказал Трамп во время своего часового выступления.

"Я поцелую всех в этой аудитории. Я поцелую ребят и красивых женщин, я всех крепко расцелую", - добавил президент США.

Критики обвиняют Трампа в том, что он не призывал своих сторонников и сотрудников Белого дома носить защитные маски и придерживаться принципов социального дистанцирования. По меньшей мере 11 близких соратников и помощников Трампа заразились коронавирусом.

Митинг Трампа во Флориде состоялся через несколько часов после того, как Белый дом заявил, что у него отрицательный результат на COVID-19, и он не заразен для других.