Трамп заявив, що почуває себе сильним після одужання від COVID-19

Президент США Дональд Трамп повернувся до передвиборчих мітингів у понеділок вперше з того часу, як у нього був підтверджений діагноз COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Трамп прибув на мітинг просто неба в Сенфорді у Флориді без захисної маски. Це перший із 6 мітингів Трампа, запланованих на цей тиждень.

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Він звернувся до тисяч прихильників, більшість з яких були без захисних масок, неодноразово розповідаючи про своє одужання від коронавірусу.

"Я пройшов через це. Вони (медики) кажуть, у мене імунітет. Я почуваю себе таким сильним", - сказав Трамп присутнім під час свого годинного виступу.

"Я поцілую всіх в цій аудиторії. Я поцілую хлопців і красивих жінок, я всіх міцно розцілую", - додав президент США.

Критики звинувачують Трампа в тому, що він не закликав своїх прихильників і співробітників Білого дому носити захисні маски і дотримуватися принципів соціального дистанціювання. Щонайменше 11 близьких соратників та помічників Трампа заразилися коронавірусом.

Мітинг Трампа у Флориді відбувся через кілька годин після того, як Білий дім заявив, що у нього негативний результат на COVID-19, і що він не заразний для інших.