Трамп заявив, що почуває себе сильним після одужання від COVID-19
Президент США Дональд Трамп повернувся до передвиборчих мітингів у понеділок вперше з того часу, як у нього був підтверджений діагноз COVID-19.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Трамп прибув на мітинг просто неба в Сенфорді у Флориді без захисної маски. Це перший із 6 мітингів Трампа, запланованих на цей тиждень.
Він звернувся до тисяч прихильників, більшість з яких були без захисних масок, неодноразово розповідаючи про своє одужання від коронавірусу.
"Я пройшов через це. Вони (медики) кажуть, у мене імунітет. Я почуваю себе таким сильним", - сказав Трамп присутнім під час свого годинного виступу.
"Я поцілую всіх в цій аудиторії. Я поцілую хлопців і красивих жінок, я всіх міцно розцілую", - додав президент США.
Критики звинувачують Трампа в тому, що він не закликав своїх прихильників і співробітників Білого дому носити захисні маски і дотримуватися принципів соціального дистанціювання. Щонайменше 11 близьких соратників та помічників Трампа заразилися коронавірусом.
Мітинг Трампа у Флориді відбувся через кілька годин після того, як Білий дім заявив, що у нього негативний результат на COVID-19, і що він не заразний для інших.