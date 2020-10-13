Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Британії майже 14 тис. заражень за добу, країна запровадить трирівневу систему обмежень

Білорусь дозволила силовикам використання бойової зброї проти протестувальників

ЄС погодився накласти санкції особисто на Лукашенка

Зеленський: членство України в НАТО - не фантастика






Трамп заявив, що почуває себе сильним після одужання від COVID-19

Вівторок, 13 жовтня 2020, 08:20

Президент США Дональд Трамп повернувся до передвиборчих мітингів у понеділок вперше з того часу, як у нього був підтверджений діагноз COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Трамп прибув на мітинг просто неба в Сенфорді у Флориді без захисної маски. Це перший із 6 мітингів Трампа, запланованих на цей тиждень.

Читайте також
Трамп відновлює передвиборчий тур - збирає зустріч без масок поблизу Білого дому

Він звернувся до тисяч прихильників, більшість з яких були без захисних масок, неодноразово розповідаючи про своє одужання від коронавірусу.

"Я пройшов через це. Вони (медики) кажуть, у мене імунітет. Я почуваю себе таким сильним", - сказав Трамп присутнім під час свого годинного виступу. 

"Я поцілую всіх в цій аудиторії. Я поцілую хлопців і красивих жінок, я всіх міцно розцілую", - додав президент США.

Критики звинувачують Трампа в тому, що він не закликав своїх прихильників і співробітників Білого дому носити захисні маски і дотримуватися принципів соціального дистанціювання. Щонайменше 11 близьких соратників та помічників Трампа заразилися коронавірусом.

Мітинг Трампа у Флориді відбувся через кілька годин після того, як Білий дім заявив, що у нього негативний результат на COVID-19, і що він не заразний для інших.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Трамп США
powered by lun.ua