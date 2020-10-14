Украина выдвинула Польше условие для выдачи разрешений на эксгумации

Украинский институт национальной памяти согласился выдать следующие разрешения Польши на эксгумационно-поисковые работы в Украине, но с условием.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Польское радио.

В понедельник глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович встретился в Киеве с главой Института национальной памяти Польши Ярославом Шареком. Как сказал Дробович, украинская сторона ожидает восстановления памятной плиты на горе монастырь в виде, который был до ее уничтожения. Речь идет прежде всего о списке павших в борьбе с НКВД воинов УПА.

Если это произойдет, Украина и Польша обменяются разрешениями относительно трех мест, где можно будет проводить поисковые работы.

"Голоско, Збоища и Гута Пеняцкая – это места, о которых просит Польша. Как только таблица в монастыре будет восстановлена в ее первоначальном виде, в соответствии с польским и международным законодательством, тогда состоится обмен. Сейчас мы готовим эти разрешения на уровне министерств культуры, институтов национальной памяти и межведомственных комитетов. Мы хотим дойти до того, чтобы все было готово и осталось только обменяться разрешениями, как только будет восстановлена таблица в Монастыре" - сказал Дробович.

В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский пообещал отменить введенный предыдущей украинской властью запрет на эксгумации и поиски останков польских жертв на территории Украины, что стало ответом на снос памятника УПА в Грушовичах на Подкарпатье.

Первые поисковые работы во Львове возобновили в ноябре прошлого года. Украинская сторона выдачи следующих разрешений обусловила восстановлением оскверненной в январе этого года могилы воинов УПА в Монастыре. Уничтоженную надмогильную плиту недавно восстановили, но без списка имен воинов УПА, погибших в боях с советским НКВД.

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с польским коллегой Анджеем Дудой выразил надежду, что польская сторона завершит работу над восстановлением могилы воинов УПА на горе Монастыр на территории Польши.