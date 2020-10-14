Україна висунула Польщі умову для видачі дозволів на ексгумації

Український інститут національної пам’яті погодився видати наступні дозволи Польщі на ексгумаційно-пошукові роботи в Україні, але з умовою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Польське радіо.

У понеділок голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович зустрівся у Києві з очільником Інституту національної пам’яті Польщі Ярославом Шареком. Як сказав Дробович, українська сторона очікує на відновлення пам'ятної плити на горі Монастир у вигляді, що був до її знищення. Йдеться передусім про список полеглих у боротьбі з НКВС вояків УПА.

Якщо це станеться, Україна та Польща обміняються дозволами щодо трьох місць, де можна буде проводити пошукові роботи.

"Голоско, Збоїща і Гута Пеняцька – це місця, про які просить Польща. Як тільки таблиця у Монастирі буде відновлена у її початковому вигляді, відповідно до польського та міжнародного законодавства, тоді відбудеться обмін. Наразі ми готуємо ці дозволи на рівні міністерств культури, інститутів національної пам’яті та міжвідомчих комітетів. Ми хочемо дійти до того, щоб усе було готове і залишилося тільки обмінятися дозволами, як тільки буде відновлена таблиця у Монастирі" - сказав Дробович.

Торік президент України Володимир Зеленський пообіцяв скасувати введену попередньою українською владою заборону на ексгумації та пошуки останків польських жертв на території України, що стало відповіддю на знесення пам’ятника УПА у Грушовичах на Підкарпатті.

Перші пошукові роботи у Львові відновили у листопаді минулого року. Українська сторона видавання наступних дозволів обумовила відновленням сплюндрованої у січні цього року могили вояків УПА у Монастирі. Знищену надмогильну плиту нещодавно відновили, але без списку імен воїнів УПА, які загинули у боях з радянським НКВС.

Президент України Володимир Зеленський у розмові з польським колегою Анджеєм Дудою висловив сподівання, що польська сторона завершить роботу над відновленням могили вояків УПА на горі Монастир на території Польщі.