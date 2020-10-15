Макрон объявил ночной комендантский час в Париже и 8 городах

Президент Эммануэль Макрон в среду приказал ввести комендантский час в ночное время в Париже и восьми других французских городах, чтобы сдержать распространение COVID-19 на фоне новых коронавирусных антирекордов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В телевизионном интервью Макрон сказал, что жителям этих городов, в которых проживает около трети населения Франции, не будет позволено находиться на открытом воздухе с 21:00 до 6:00 на протяжении 4 недель..

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Исключения составляют "существенные причины" пребывание на улице. Комендантский час вводится с субботы.

"Мы должны действовать. Мы должны остановить распространение вируса", - сказал Макрон, добавив, что ограничения не позволят людям посещать рестораны и частные дома поздно вечером и ночью.

"Мы должны будем бороться с этим вирусом минимум до лета 2021 года", - сказал Макрон, добавив, что к такому мнению пришли "все ученые".

Макрон пояснил, что количество новых ежедневных случаев коронавируса должно быть снижено до 3-5 тысяч, тогда как сегодня их уровень достиг 27 тысяч.

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По словам Макрона, кроме Парижа и Парижского региона под новые ограничения подпадают Гренобль, Лилль, Лион, Марсель, Монпелье, Руан, Сент-Этьен и Тулуза. Около 20 млн человек из 67 млн населения Франции проживают в этих городах.

Макрон признал, что ограничения будут сложными для молодых людей, но кризис в области здравоохранения не оставил выбора. "Трудно быть 20-летним в 2020 году", - сказал французский президент.

Он призвал людей ограничить собрания в своих частных домах 6 людьми. В случае, если они таки собираются дома, носить защитные маски.

По словам Макрона, тех, кто будет находиться на улице во время комендантского часа без специального разрешения, будет ждать штраф в размере 135 евро. За повторное нарушение будут выписывать штраф, больше в 10 раз.