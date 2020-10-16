В Польше антирекорд умерших за все время пандемии

В Польше за сутки зафиксированы 132 смертельных случая в связи с COVID-19 - больше всего с начала эпидемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

"12 человек умерли из-за COVID-19, а 120 человек - из-за сочетания COVID-19 с другими заболеваниями", - сообщили в Минздраве.

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Это новый антирекорд для Польши - в среду погибших было 116.

Вместе с тем МЗ Польши сообщает о новых 7705 случаях COVID-19, тогда как накануне новых инфекций было 8099.

Больше всего новых случаев были диагностированы в Малопольском воеводстве.

Всего в Польше на сегодня диагностировано 157 608 случаев заражения коронавируса. 3440 человек умерли, выздоровели 87733 человека.

С субботы по всей стране будут действовать новые ограничения из-за роста уровня заболеваемости.

Напомним, в четверг Франция объявила о рекордных 30 000 новых случаев заболевания COVID-19 за день.