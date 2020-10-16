У Польщі антирекорд померлих за весь час пандемії
У Польщі за добу зафіксовані 132 смертельні випадки у зв’язку з COVID-19 - найбільше від початку епідемії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.
"12 людей померли через COVID-19, а 120 осіб - через поєднання COVID-19 з іншими захворюваннями", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
Це новий антирекорд для Польщі - у середу загиблих було 116.
Разом з тим МОЗ Польщі повідомляє про нові 7 705 випадків COVID-19, тоді як напередодні нових інфекцій було 8099.
Найбільше нових випадків було діагностовано в Малопольському воєводстві.
Всього в Польщі на сьогодні діагностовано 157 608 випадків зараження коронавірусом. 3440 осіб померли, одужали 87 733 людини.
З суботи по всій країні будуть діяти нові обмеження через зростання рівня захворюваності.
Нагадаємо, у четвер Франція оголосила про рекордні 30 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19 за день.