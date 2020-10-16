Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Служба спецзв'язку видалила згадки про партнерство з Huawei, з якою "воюють" США

Швейцарія слідом за ЄС ввела нові санкції за Керченський міст

Посол Німеччини спрогнозувала, коли повноцінно відновиться безвіз для України

У Франції рекордні 30 тисяч випадків коронавірусу за добу






У Польщі антирекорд померлих за весь час пандемії

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 11:57

У Польщі за добу зафіксовані 132 смертельні випадки у зв’язку з COVID-19 - найбільше від початку епідемії. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.

"12 людей померли через COVID-19, а 120 осіб - через поєднання COVID-19 з іншими захворюваннями", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. 

Читайте також
У Польщі черговий антирекорд: понад 8 тисяч випадків коронавірусу за добу

Це новий антирекорд для Польщі - у середу загиблих було 116.

Разом з тим МОЗ Польщі повідомляє про нові 7 705 випадків COVID-19, тоді як напередодні нових інфекцій було 8099. 

Найбільше нових випадків було діагностовано в Малопольському воєводстві. 

Всього в Польщі на сьогодні діагностовано 157 608 випадків зараження коронавірусом. 3440 осіб померли, одужали 87 733 людини.

З суботи по всій країні будуть діяти нові обмеження через зростання рівня захворюваності. 

Нагадаємо, у четвер Франція оголосила про рекордні 30 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19 за день.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Коронавірус Епідемія у цифрах
powered by lun.ua