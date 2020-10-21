В ЕС одобрили новую сельхозполитику со средствами для защиты окружающей среды

В среду министры сельского хозяйства Евросоюза согласились выделить часть огромного бюджета, направленного на сельскохозяйственную политику, на программы для защиты окружающей среды.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В ЕС уже два года идет борьба по пересмотру его сельскохозяйственной политики, чтобы привести ее в соответствие с обязательствами Евросоюза по борьбе с изменением климата, при этом поддерживая фермеров.

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Сельскохозяйственная политика в целом поглотит примерно треть бюджета ЕС в размере 1,1 триллиона евро на 2021-2027 годы. Эти средства будут разделены между прямыми выплатами фермерам и другим поддержкой для развития сельских районов.

Министры согласились, что 20% выплат фермерам будет предназначено для "зеленых схем", таких как органическое земледелие или агролесоводство - совместное выращивание деревьев и сельскохозяйственных культур на одной площади.

Фермеры не смогут получить доступ к средствам для других целей.

Такой подход начнет действовать с 2023 года, министры согласовали двухлетний пилотный этап для зеленых схем. Это означает, что они станут обязательными с 2025 года.

Некоторые страны выразили опасения, что привязка денежных средств в экологических целей будет означать, что деньги останутся неизрасходованными.

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Сельскохозяйственные угодья составляют 40% всех земель ЕС, и сельское хозяйство имеет большое влияние на природную среду в Европе.

Агентство по окружающей среде ЕС заявил в понедельник, что сельское хозяйство является наиболее частой угрозой для природы в Европе на фоне интенсивных методов ведения сельского хозяйства, включая пестициды и ирригацию.

Экологи заявляют, что 20-процентная доля для зеленых схем слишком мала.

Переговоры по сельскохозяйственной политики не заканчиваются соглашением в среду. Страны ЕС должны теперь заключить соглашение с Европейским парламентом и Европейской комиссией. Европарламент рассмотрит этот вопрос на этой неделе.