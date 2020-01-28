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ЕС выделит 26 млн евро сельскому хозяйству и малому фермерству Украины

Вторник, 28 января 2020, 18:40

Украина и Еврокомиссия подписали соглашение, в рамках которого ЕС выделит 26 млн евро для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", соглашение подписали в Брюсселе на полях 6-го заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.

Цель соглашения - привлечь помощь ЕС для развития более инклюзивного и конкурентоспособного аграрного сектора Украины, с ориентацией на рост и устойчивое развитие малых и средних фермерских хозяйств, а также малых и средних предприятий.

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Общий вклад ЕС в рамках соглашения составляет 26 млн евро. Средства направят на поддержку земельной реформы путем объединения государственного земельного кадастра и государственного реестра прав, реформы учреждений и системы землепользования.

Кроме того, средства должны пойти на проведение институциональных и отраслевых реформ в сфере сельского хозяйства и развития сельских территорий, а также на укрепление целевых цепей стоимости в сельском хозяйстве и обеспечения доступа малых фермерских хозяйств к финансированию путем введения грантовых программ.

От украинского правительства соглашение подписал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, от Европейской комиссии - комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Варгеи.

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