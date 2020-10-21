У ЄС схвалили нову сільськогосподарську політику із коштами для захисту довкілля

У середу міністри сільського господарства Євросоюзу погодилися виділити частину величезного бюджету, спрямованого на сільськогосподарську політику, на програми для захисту довкілля.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У ЄС вже два роки триває боротьба щодо перегляду його сільськогосподарської політики, аби привести її у відповідність із зобов'язаннями Євросоюзу щодо боротьби зі зміною клімату, при цьому підтримуючи фермерів.

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Сільськогосподарська політика в цілому поглине приблизно третину бюджету ЄС в розмірі 1,1 трильйона євро на 2021-2027 роки. Ці кошти будуть розділені між прямими виплатами фермерам та іншою підтримкою для розвитку сільських районів.

Міністри погодилися, що 20% виплат фермерам буде призначено для "зелених схем", таких як органічне землеробство або агролісоводство - спільне вирощування дерев і сільськогосподарських культур на одній площі.

Фермери не зможуть отримати доступ до коштів для інших цілей.

Такий підхід почне діяти з 2023 року і міністри погодили дворічний пілотний етап для зелених схем. Це означає, що вони стануть обов'язковими з 2025 року.

Деякі країни висловили побоювання, що прив'язка грошових коштів до екологічних цілей означатиме, що гроші залишаться невитраченими.

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Сільськогосподарські угіддя становлять 40% всіх земель ЄС, і сільське господарство має великий вплив на природне середовище в Європі.

Агентство з питань довкілля ЄС заявило в понеділок, що сільське господарство є найбільш частою загрозою для природи в Європі на тлі інтенсивних методів ведення сільського господарства, включаючи пестициди і іригацію.

Екологи заявляють, що 20-відсоткова частка для зелених схем є занадто малою.

Переговори щодо сільськогосподарської політики не закінчуються угодою в середу. Країни ЄС повинні тепер укласти угоду з Європейським парламентом та Європейською комісією. Європарламент розгляне це питання на цьому тижні.