В Исландии фиксируют тысячи мелких землетрясений и предупреждают об извержении вулкана

В Исландии за последний месяц зарегистрировали тысячи подземных толчков и предупреждают о возможном извержении вулкана.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle, об этом говорится в сообщениях Исландской метеорологической службы IMO.

На северном побережье страны за весь этот период зарегистрировали около 3 тысяч мелких подземных толчков. Три землетрясения были силой более 5 баллов по шкале Рихтера, причем все произошло несколько дней назад - 19-20-21 июня.

Эпицентр находился в нескольких десятках километров от второго по величине города Исландии - Акурейри.

Толчки ощущались и в столице Рейкьявике, за 260 км.

Повреждений имущества в связи с землетрясениями не зафиксировано, но местные жители говорят, что во время толчков с полок падали мелкие предметы. Также произошли несколько оползней и камнепадов.

Оползень в результате одного из землетрясений. Фото свидетеля событий с сайта Исландской метеорологической службы

Сейсмологи не исключают, что такая интенсивная сейсмическая активность свидетельствует о приближении сильного землетрясения, хотя чаще всего этого не происходит. Серии мелких толчков могут продолжаться еще несколько дней.

Кроме того, ученые предупреждают о возможном извержении вулкана Гримсвотн - самого активного вулкана страны, который расположен на юго-востоке острова.

Последнее его извержение произошло в 2011 году. Тогда пришлось закрывать аэропорт Рейкьявика и отменить около 900 рейсов.

Теперь над ним снова фиксируют высокую концентрацию диоксида серы, что может свидетельствовать о приближении магмы к земной поверхности.

Впрочем, это извержение, если и произойдет, должно быть слабее последнего извержения вулкана Эйяфьядлайокюдль в 2010 году, когда густое облако дыма и пепла привела к отмене сотен тысяч рейсов по всей Европе.