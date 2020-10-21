Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Грузії озброєний чоловік захопив заручників у банку і вимагає $500 тисяч

Варшава та інші міста Польщі скасовують святкування Нового року через пандемію

Посол ЄС у публічному виступі процитував Стуса

Зеленський підписав закон про розвідку, необхідний для руху України до НАТО






Варшава та інші міста Польщі скасовують святкування Нового року через пандемію

Середа, 21 жовтня 2020, 15:29

Влада кількох міст Польщі, в тому числі столиці, оголосила про скасування масових свят на Новий рік через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Gazeta Wyborcza.

Влада Гданська і Гдині у вівторок оголосила про рішення відмовитися від проведення новорічних гулянь на вулиці через пандемію.

Протягом десятиліть Гданськ і Гдиня запрошували жителів і туристів на концерти просто неба. Кульмінацією новорічних вечірок, організованих містами, протягом багатьох років було шоу феєрверків, яке нещодавно перетворилося в лазерне шоу (з міркувань захисту тварин).

Варшава оголосила про скасування масових новорічних заходів ще 17 жовтня, потім з таким же рішенням виступила влада Познані.

Польська столиця скасувала новорічні гуляння вперше більш ніж за 10 років. На даний момент в Польщі діє заборона на зібрання більше 20 осіб і якщо вона залишиться чинною в грудні, то організація свята стане неможливою.

При прийнятті рішення влада міст також виходить з економічних міркувань. У Варшаві організація новорічного свята коштує кілька мільйонів злотих і в рік безпрецедентного зниження податкових надходжень подібні заходи вважаються марнотратством.

Про скасування святкувань також заявили влада Ченстохови і низки інших польських міст.

Нагадаємо, 21 жовтня у Польщі добовий приріст заражень коронавірусом вперше за час епідемії перевищив 10 тисяч випадків.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Коронавірус ЄвроЖиття
powered by lun.ua