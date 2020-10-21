Варшава та інші міста Польщі скасовують святкування Нового року через пандемію

Влада кількох міст Польщі, в тому числі столиці, оголосила про скасування масових свят на Новий рік через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Gazeta Wyborcza.

Влада Гданська і Гдині у вівторок оголосила про рішення відмовитися від проведення новорічних гулянь на вулиці через пандемію.

Протягом десятиліть Гданськ і Гдиня запрошували жителів і туристів на концерти просто неба. Кульмінацією новорічних вечірок, організованих містами, протягом багатьох років було шоу феєрверків, яке нещодавно перетворилося в лазерне шоу (з міркувань захисту тварин).

Варшава оголосила про скасування масових новорічних заходів ще 17 жовтня, потім з таким же рішенням виступила влада Познані.

Польська столиця скасувала новорічні гуляння вперше більш ніж за 10 років. На даний момент в Польщі діє заборона на зібрання більше 20 осіб і якщо вона залишиться чинною в грудні, то організація свята стане неможливою.

При прийнятті рішення влада міст також виходить з економічних міркувань. У Варшаві організація новорічного свята коштує кілька мільйонів злотих і в рік безпрецедентного зниження податкових надходжень подібні заходи вважаються марнотратством.

Про скасування святкувань також заявили влада Ченстохови і низки інших польських міст.

Нагадаємо, 21 жовтня у Польщі добовий приріст заражень коронавірусом вперше за час епідемії перевищив 10 тисяч випадків.