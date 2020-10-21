Найвідоміші різдвяні ярмарки Італії цьогоріч скасовані

В Італії місцева влада в альпійському регіоні Трентіно-Альто-Адідже на кордоні з Австрією заявила на цьому тижні, що популярні різдвяні ярмарки не будуть проходити в звичайному режимі через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Останній указ уряду Італії про надзвичайний стан забороняє проведення місцевих ярмарків і фестивалів.

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"Наше рішення щодо різдвяних ярмарків не було легким", - прокоментував Франко Янезеллі, мер Тренто, головного міста провінції Трентіно. "Але це було необхідно, тому що небезпечне місто не може привабити туристів", - додав він.

Скасування ярмарків є важким ударом для туристичної індустрії регіону, адже вони приносять десятки мільйонів євро для місцевої економіки.

"На цей момент пріоритетом є підтримка роботи шкіл і підприємств, і тому ми повинні відмовитися від усього, що не є необхідним", - сказав президент автономної області Трентіно-Альто-Адідже Франко Янезеллі.

Він також оголосив, що середнім школам доведеться проводити 30% відсотків занять онлайн, а бари повинні закриватися о 23:00.

Раніше влада кількох міст Польщі, в тому числі Варшави, оголосила про скасування масових свят на Новий рік через пандемію коронавірусу.