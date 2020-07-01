На Карловом мосту в центре Праги устроили застолье-прощание с коронавирусом

В центре Праги на знаменитом Карловом мосту провели вечеринку, чтобы "символически попрощаться" с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Тысячи гостей сидели за 500-метровым столом на Карловом мосту во вторник, делились едой и напитками, которые они принесли из дома.

По мнению организаторов, праздник должен символизировать прощание с прошедшим сложным периодом коронавирусного кризиса, а также предстоящий летний отдых.

Банкет был бесплатным для всех посетителей, но по гигиеническим и организационным причинам нужно было зарегистрироваться. На месте зарегистрированные лица получали нагрудный знак, который символизировал приглашение сесть за стол.

Участники застолья были без масок и не придерживались социальной дистанции.

Организаторы мероприятия заявили, что хотели воспользоваться необычной ситуацией, когда самый старый мост Чехии в основном пустует из-за ограничений на въезд для туристов.

Напомним, Европейский союз с 1 июля разрешил въезд некоторым туристам из так называемого "безопасного" списка, в который входят 15 стран.

Совет Евросоюза своим решением также разрешил открыть въезд для отдельных категорий украинцев.