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"Следующие месяцы будут тяжелыми": Греция усилила карантинные меры

Пятница, 23 октября 2020, 09:58

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на фоне очередного антирекорда объявил в четверг новые меры по сдерживанию второй волны пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Ограничения, о которых объявил Мицотакис, включают обязательное ношение масок на улицах.

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Кроме того, в регионах с высоким уровнем заражения будет действовать комендантский час с 00.30 до 05.00, чтобы люди не собирались ночью и не посещали вечеринки.

"Я хочу быть четким, следующие несколько месяцев, как ожидается, будут тяжелыми. Поскольку всеобщая блокировка - не мой выбор, нужны другие меры - умнее, целеустремленнее и, наконец, эффективнее", - заявил премьер-министр.

Он обратился к молодым людям, среди которых в последние дни фиксируют значительный рост инфекций, призвав их подчиниться новым правилам.

Мицотакис также объявил об усилении проверок на предприятиях, нарушающих коронавирусные протоколы здравоохранения.

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Удаленная работа должна применяться в компаниях там, где это возможно.

В четверг в Греции зарегистрировали рекордные 882 случая заражения коронавируса в сутки и 15 смертей.

Всего в Греции выявлено более 28000 случаев заражения, более 550 человек умерли.

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