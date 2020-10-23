"Следующие месяцы будут тяжелыми": Греция усилила карантинные меры
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на фоне очередного антирекорда объявил в четверг новые меры по сдерживанию второй волны пандемии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.
Ограничения, о которых объявил Мицотакис, включают обязательное ношение масок на улицах.
Кроме того, в регионах с высоким уровнем заражения будет действовать комендантский час с 00.30 до 05.00, чтобы люди не собирались ночью и не посещали вечеринки.
"Я хочу быть четким, следующие несколько месяцев, как ожидается, будут тяжелыми. Поскольку всеобщая блокировка - не мой выбор, нужны другие меры - умнее, целеустремленнее и, наконец, эффективнее", - заявил премьер-министр.
Он обратился к молодым людям, среди которых в последние дни фиксируют значительный рост инфекций, призвав их подчиниться новым правилам.
Мицотакис также объявил об усилении проверок на предприятиях, нарушающих коронавирусные протоколы здравоохранения.
Удаленная работа должна применяться в компаниях там, где это возможно.
В четверг в Греции зарегистрировали рекордные 882 случая заражения коронавируса в сутки и 15 смертей.
Всего в Греции выявлено более 28000 случаев заражения, более 550 человек умерли.