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"Наступні місяці будуть важкими": Греція посилила карантинні заходи

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 09:58

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс на тлі чергового антирекорду оголосив у четвер нові заходи щодо стримування другої хвилі пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Обмеження, про які оголосив Міцотакіс, включають обов'язкове носіння масок на вулицях. 

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Крім того, у регіонах з високим рівнем зараження буде діяти комендантська година з 00.30 до 05.00, щоб люди не збирались уночі та не відвідували вечірки. 

"Я хочу бути чітким, наступні кілька місяців, як очікується, будуть важкими. Оскільки загальне блокування - не мій вибір, потрібні інші заходи - розумніші, цілеспрямованіші та, зрештою, ефективніші", - заявив прем’єр-міністр.

Він звернувся до молодих людей, через яких в останні дні фіксують значне зростання інфекцій, закликавши їх підпорядкуватись новим правилам.

Міцотакіс також оголосив про посилення перевірок на підприємствах, які порушують коронавірусні протоколи охорони здоров'я. 

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Віддалена робота повинна застосовуватись у компаніях там, де це можливо.

У четвер в Греції зареєстрували рекордні 882 випадки зараження коронавірусом за добу і 15 смертей. 

Всього в Греції виявлено понад 28 тисяч випадків зараження, понад 550 людей померли. 

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